وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة عثرت على جثة شيفر (54 عاما) على سكة قطار سريع بمدينة فيسبادن، عاصمة ولاية هيسن.

وبعد تحقيقات موسعة، عبر شهادات ومعطيات تقنية وعلمية جنائية، تأكدت شرطة ولاية هيسن أنها جثة توماس شيفر، ورجحت بأن الوفاة جاءت عبر إقدامه الرجل على الانتحار.

وبحسب ما نقل موقع دويتشه فيلله الألماني، فإن الوفاة المفاجئة للوزير شيفر، المنتمي لحزب المستشارة أنغيلا ميركل "المسيحي الديمقراطي"، أثارت صدمة في الأوساط السياسية والشعبية بألمانيا، خصوصا أن البلاد تجتاز أزمة انتشار فيروس كورونا.

وبينما تأتي الحادثة وسط أجواء أزمة تجتازها ألمانيا تحت وطأة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، دعا فولكر يونغ رئيس الكنيسة الإنجيلية في هيسن- ناساو إلى "الصبر والتضامن الاجتماعي وعدم فقدان الأمل" في مواجهة الوباء وانتشار أخبار الموت.

ووفقا لتقارير محلية، فإن شيفر كان نشيطا جدا في عمله خلال الفترة الأخيرة في مواجهة أزمة كورونا. ولتوماس شيفر طفلان وزوجة، وأمضى أكثر من عقدين من عمره مساهما في السياسة المالية العامة لبلاده.

وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 52547، وأن 389 شخصا توفوا جراءالإصابة بالمرض.

وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 3965 حالة مقارنة باليوم السابق، في حين قفز عدد الوفيات بواقع 64 حالة.

وكان شيفر يعد أبرز خليفة لرئيس وزراء الولاية الحالي فولكر بوفييه الذي قال إنه كان يعتزم لقاءه، ظهر الأحد، لبحث سبل مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في الولاية.

وقال بوفييه: "نحن جميعا مصدومون، ومن الصعب تصديق أن توماس شيفر فجأة وبشكل غير متوقع أخذه الموت"، مضيفا "نتقدم بخالص تعازينا لأقرب أقربائه أولا، ونتمنى لهم الصبر والقوة في هذه الأوقات الصعبة".

أما وزيرة الدفاع ورئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنغريت كرامب - كارنباور، فغردت على حسابها في تويتر، قائلة: "لقد صدمنا كلنا في الحزب المسيحي الديمقراطي خبر الوفاة المفاجئة لتوماس شيفر. يصدمنا ويجعلنا حزينين ومذهولين. الآن كل أفكارنا وصلواتنا مع عائلته".

بينما قال بوريس راين رئيس برلمان ولاية هيسن: "نفتقده الآن فعلا، لا أستطيع أن أتخيل الأمر، وكيف يمكن أن تكون السياسة بدونه".

ويرجح المحققون أن وفاة وزير مالية الولاية كانت بفعل انتحار، وسط غموض حول الأسباب. وبينما التزمت عائلته الصمت، كشفت صحيفة "فراكففورته ألغماينه" بأنه "ترك رسالة وداع لزوجته وابنته وابنه".