وقالت هيئة الصحة البريطانية: "توفي الليلة الماضية الدكتور أمجد الحوراني في مستشفى غلينفيلد في مدينة ليستر، مضيفة أنه أول طبيب يعمل في الخطوط الأمامية في الحرب ضد وباء كوفيد 19 الذي يستشري في المملكة المتحدة".

ونعى الرئيس التنفيذي لمستشفى ديربي وبورتون الجامعي، غافين بويل، الطبيب الحوراني بالقول: "أود أن أشيد بجهود الطبيب أمجد الحوراني الذي وافته المنية لسوء الحظ".

وقال بويل: "كان الطبيب أمجد الحوراني معروفًا بتفانيه والتزامه تجاه مرضاه. كما كان يقوم بالأعمال الخيرية ورصد ريعها للمستشفيات، بما في ذلك تسلق جبال الهيمالايا مع مجموعة من الأصدقاء منذ بضع سنوات".

وأضاف: "تشعر أسرة الطبيب أمجد الحوراني في مستشفى ديرربي وبورتون الجامعي بالأسى والحزن الشديدين على فقدان أمجد الذي كان زميلا يكن له الجميع كل الاحترام والحب والتقدير"."نيابة عن الجميع هنا في مستشفى ديربي وبورتون، من طاقم طبي ومرضى أيضا، أتقدم بخالص تعازي الحارة لأسرة الدكتور أمجد الحوراني ".

وكان قد أعلن يوم أمس عن وفاة الطبيب السوداني، عادل الطيار، أخصائي في جراحة الأعضاء الذي وافته المنية يوم الأربعاء، بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وخضع الطيار للعزل الذاتي بعد ظهور أعراض المرض عليه منتصف مارس، وقد تم إدخاله إلى المستشفى في 20 من الشهر الجاري، حيث وافته المنية في مستشفى ويست ميدلسكس الجامعي في ايزلورث، غربي لندن.

وعمل الدكتور عادل الطيار في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في السعودية والسودان وكذلك في مستشفى سانت ماري وسانت جورج في لندن.

ونعى السفير البريطاني في السودان عرفان صديق الدكتور الطيار على حسابه على تويتر بالقول: "أشعر بالحزن لسماع خبر وفاة الطبيب السوداني عادل الطيار في المملكة المتحدة بفيروس كورونا.

لقد أظهر العاملون الصحيون في جميع أنحاء العالم شجاعة استثنائية. لا يمكننا أن نشكرهم بما فيه الكفاية. في هذه المعركة يجب أن نستمع إلى نصائحهم."