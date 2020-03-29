وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد زادت 838 حالة أثناء الليل، وهو أعلى معدل وفيات يومي.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي من الوفيات في إسبانيا إلى 6528، وفقا لوكالة رويترز.

ولا يتفوق على عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس كورونا الجديد، إلا إيطاليا، التي بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 10 آلاف حالة وفاة.

وبحسب الأرقام التي ذكرتها وزارة الصحة الإسبانية، بلغ عدد الإصابات المؤكدة 78797، مقارنة بـ 72248 إصابة سجلت يوم السبت.

وهذا يعني أن إسبانيا سجلت ارتفاعا بنسبة 9.1 في المئة خلال يوم، في ثاني أكثر الدول تضررا من تفشي وباء كوفيد-19.

يشار إلى أن عدد من تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد بلغ أكثر من 12 ألف شخص.