وكتب علي رضا وهاب زاده مستشار وزير الصحة الإيراني على تويتر "في الـ24 ساعة الماضية كانت هناك 123 وفاة، و2901 إصابة، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 38309".

وأضاف "تعافى 12391 شخصا من الفيروس".

وفي سياق متصل، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، من أن فيروس كورونا قد يظل موجودا لعام أو عامين.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول، في اجتماع لمجلس الوزراء: "أود أن أوضح لأبناء شعبنا أن قضية كورونا ليست أزمة يمكن أن تنتهي في أسبوع أو شهر في إيران أو في العالم، لقد جاء هذا الفيروس ودخل إلى المجتمع، ومن الممكن أن يبقى لسنة أو سنتين".

وأضاف "لذلك ينبغي أن نعمل لتوفير ظروف اجتماعية مقبولة لمواجهة هذا الفيروس".

ودعا روحاني إلى تحويل الممارسات المجتمعية مثل عدم التصافح والحفاظ على التباعد الاجتماعي إلى "أسلوب حياة". ...