وكتبت صوفي على فيسبوك مساء السبت: "أشعر بتحسن كبير. تلقيت تقريرا إيجابيا من طبيبي ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا".

وكانت صوفي قد شُخّصت بإصابتها بفيروس كورونا في 12 مارس بعد عودتها من لندن، ما دفع زوجها الذي لم يُظهر أي أعراض إلى البقاء معزولا والعمل عن بعد في مقر رئيس الوزراء على بعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي.

وشدّدت صوفي على ضرورة أن يتبع الجميع "البروتوكولات الصحية وأن يبقوا في المنزل".

ولوقف تفشي كورونا في كندا، أعلن رئيس الوزراء في 17 مارس، إغلاق حدود بلاده في وجه المسافرين غير الكنديين باستثناء الأميركيين.