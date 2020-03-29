وهذه أحدث حلقة من سلسلة عمليات إطلاق مشابهة قامت بها بيونغ يانغ في وقت يحاول العالم جاهدا التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

في 21 مارس، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى.

والمحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة متوقفة منذ انهيار قمة ثانية في هانوي العام الماضي على خلفية تخفيف العقوبات وما يمكن لبيونغ يانغ أن تقدمه من تنازلات بالمقابل.

ومذاك، عادت كوريا الشمالية عن وقف التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقالت إنها لن تستأنف المحادثات ما لم تلبّ واشنطن أولا مطالبها بالكامل.