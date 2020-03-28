وقال غوتيريش إن "هذه الكمامات، وهي فائض عن متطلبات الأمم المتحدة، سوف تمنح للعاملين في المجال الطبي في نيويورك الذين يعملون بشجاعة وإيثار وبلا كلل في إطار الاستجابة لتفشي كوفيد – 19 ، على أمل أن يلعبوا دورا في إنقاذ الأرواح."

وأضاف أن الأمم المتحدة وبعثة الولايات المتحدة تعملان مع مكتب العمدة بيل دي بلاسيو، لضمان التسليم السريع للكمامات إلى منشآت طبية بأرجاء المدينة.

وتابع غوتيريش قائلا: "بالنيابة عن مجتمع الأمم المتحدة والسلك الدبلوماسي، نأمل بإخلاص أن يشكل هذا التبرع المتواضع فارقا".

ومن ناحيته، أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران السبت أنّ فرنسا طلبت "أكثر من مليار" كمامة واقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحافي إلى "إقامة جسر جوي وثيق ومكثف بين فرنسا والصين بشكل يسهل دخول الكمامات الواقية إلى أراضينا"، مذكرا بأنّ بلاده بحاجة إلى 40 مليون كمامة اسبوعيا.