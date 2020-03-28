وأضاف في مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت، أن وحدات العناية المركزة في لندن لم تمتلئ بعد.

وأشار إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجهز غرف العمليات والإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة.

ويمثل السقف الذي طرحه الوزير مخيفا على نحو واسع حيث يمثل 6 أضعاف الوفيات في الصين، معقل المرض، وربما يتخطى إيطاليا التي سجلت أكثر من 10 آلاف حالة وفاة.

وسجلت الصين حيث ظهر الفيروس 3295 حالة وفاة و81394 إصابة.

وتخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، عتبة الألف حالة، بعد تسجيل 260 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق الحصيلة الرسمية الصادرة السبت التي تشير إلى تسارع واضح في تفشي الوباء في البلاد. وأصبحت الحصيلة الإجمالية 1019 وفاة و17089 إصابة معلنة رسمياً.

ومن بين المصابين، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك، فيما عزل الوزير المكلف شؤون اسكتلندا أليستر جاك نفسه لسبعة أيام، بعد أن ظهرت عليه عوارض مشابهة لعوارض كوفيد-19 من دون خضوعه لفحص.

ولمواجهة التفشي السريع للوباء، تسعى المملكة المتحدة لإيجاد آلاف الأسرّة للمصابين.

وتفرض بريطانيا على سكانها عزلا منزليا منذ مساء الإثنين ولمدة ثلاثة أسابيع.