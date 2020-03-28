وأضافت الوزارة أن عدد حالات الإصابة ارتفع هو الآخر إلى 72248 من 64059 أمس الجمعة.

وتعد إسبانيا ثاني دولة من حيث عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" في العالم بعد إيطاليا.

وكانت إسبانيا سجلت يوم أمس 769 وفاة جديدة بالفيروس.

ويخضع سكان إسبانيا الذين يناهزون 46 مليونا لإجراءات العزل العام منذ 14مارس، وجرى تمديدها الأربعاء حتى 11 أبريل.

وسبق للسلطات أن حذرت أنّ الأسبوع الحالي سيكون "صعبا".

وتوقعت منظمة الصحة الدولية في وقت سابق أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء "كوفيد 19".