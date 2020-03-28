وفي هذا التقرير نستعرض آخر التطورات والأرقام وأهم الأخبار المرتبطة بفيروس كورونا حول العالم.

- وفق إحصاء لـ"فرانس برس"، فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز حاجز الـ600 ألف، السبت.

- العراق سجل 48 إصابة جديدة إضافة إلى حالتي وفاة.

- الوضع يزداد خطورة في إسبانيا، حيث تخطت حالات الإصابة حاجز الـ72 ألفا، وارتفعت الوفيات إلى 5690.

- سجلت حالة وفاة جديدة في لبنان ليرتفع العدد إلى 8 حالات وفاة، من بين إجمالي 412 إصابة.

- الإمارات أجرت 860 فحصا مخبريا للأشخاص الذين استقبلتهم من الصين، وجاءت جميع النتائج سلبية.

- في إيران، البلد الأكثر تضررا من الوباء في الشرق الأوسط، سجلت 139 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517.

- ماليزيا سجلت 159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 2320.

- وزارة الصحة الكويتية أعلنت رصد 10 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 235، في حين تماثل 7 مرضى للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 64.

- المغرب أعلن ارتفاع عدد الإصابات إلى 358 مقابل 23 وفاة و11 حالة شفاء.

- في ألمانيا ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 48582، فيما وصل عدد الوفيات إلى 325 حالة.

- وزارة الصحة الفلسطينية أكدت اكتشاف 6 حالات جديدة مصابة في الضفة الغربية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 97.

- السودان أعلن رصد إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لمواطنيْن قدما من الخارج.

- وزارة الصحة الإسرائيلية سجلت 425 إصابة جديدة ليصل إجمالي المصابين إلى 3460.

- في الهند ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 873، فيما سجلت 19 وفاة وتماثلت 78 للشفاء.

- العاصمة اليابانية طوكيو سجلت أكثر من 50 إصابة جديدة بالفيرس، في أكبر زيادة يومية بعدد الإصابات في المدينة.

- سلطنة عُمان أعلنت رصد 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المسجلة لديها إلى 152.

- بنما أعلنت وفاة 5 حالات جديدة بالفيروس في البلاد ليصل المجموع إلى 14، كما رصدت 112 إصابة جديدة والإجمالي بات 786 حالة.

- في تايلاند تم تسجيل وفاة جديدة مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6 مقابل 1245 إصابة.

- الحصيلة في الصين لا تزال في اتجاه النزول بعد تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 54 حالة إصابة جديدة.