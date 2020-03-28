وفي هذا التقرير نستعرض آخر التطورات والأرقام وأهم الأخبار المرتبطة بفيروس كورونا حول العالم:

- وفق إحصاء لـ"فرانس برس"، فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز حاجز الـ600 ألف، بينما تجاوز عدد الوفيات 30 ألفا.

- إحصاء لـ"فرانس برس" يؤكد أن عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في أوروبا تخطى الـ20 ألفا.

-تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيطاليا عشرة آلاف حالة، مع تسجيل 889 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أعلن الدفاع المدني السبت.

- فرنسا تسجل 319 حالة وفاة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 2314.

-أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت ان مواطني بلاده الذين تظهر عليهم عوارض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، سيمنعون من السفر عبر الطائرات أو رحلات القطارات بين المدن، في إجراء سيدخل حيز التنفيذ الإثنين.

- وزير الصحة الموريتاني أعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5.

- الإمارات سجلت 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 468.

- السلطات الصحية في هولندا أعلنت وفاة 93 مريضا آخر بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة السعودية أعلنت وفاة شخص ليرتفع إجمالي وفيات كورونا إلى 4، مقابل 1203 إصابات و37 حالة شفاء.

- فيتنام سجلت 11 حالة إصابة جديدة والإجمالي يصل 174 دون رصد أي وفيات بالفيروس.

- إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في سويسرا ارتفع إلى 235 شخصا والإصابات ارتفعت إلى 13312 حالة.

- العراق سجل 48 إصابة جديدة إضافة إلى حالتي وفاة.

- الوضع يزداد خطورة في إسبانيا، حيث تخطت حالات الإصابة حاجز الـ72 ألفا، وارتفعت الوفيات إلى 5690.

- سجلت حالة وفاة جديدة في لبنان ليرتفع العدد إلى 8 حالات وفاة، من بين إجمالي 412 إصابة.

- الإمارات أجرت 860 فحصا مخبريا للأشخاص الذين استقبلتهم من الصين، وجاءت جميع النتائج سلبية.

- في إيران، البلد الأكثر تضررا من الوباء في الشرق الأوسط، سجلت 139 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517.

- ماليزيا سجلت 159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 2320.

- وزارة الصحة الكويتية أعلنت رصد 10 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 235، في حين تماثل 7 مرضى للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 64.

- المغرب أعلن ارتفاع عدد الإصابات إلى 358 مقابل 23 وفاة و11 حالة شفاء.

- في ألمانيا ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 48582، فيما وصل عدد الوفيات إلى 325 حالة.

- وزارة الصحة الفلسطينية أكدت اكتشاف 6 حالات جديدة مصابة في الضفة الغربية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 97.

- السودان أعلن رصد إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لمواطنيْن قدما من الخارج.

- وزارة الصحة الإسرائيلية سجلت 425 إصابة جديدة ليصل إجمالي المصابين إلى 3460.

- في الهند ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 873، فيما سجلت 19 وفاة وتماثلت 78 للشفاء.

- العاصمة اليابانية طوكيو سجلت أكثر من 50 إصابة جديدة بالفيرس، في أكبر زيادة يومية بعدد الإصابات في المدينة.

- سلطنة عُمان أعلنت رصد 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المسجلة لديها إلى 152.

- بنما أعلنت وفاة 5 حالات جديدة بالفيروس في البلاد ليصل المجموع إلى 14، كما رصدت 112 إصابة جديدة والإجمالي بات 786 حالة.

- في تايلاند تم تسجيل وفاة جديدة مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6 مقابل 1245 إصابة.

- الحصيلة في الصين لا تزال في اتجاه النزول بعد تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 54 حالة إصابة جديدة.