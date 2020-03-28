وفي هذا التقرير نستعرض آخر التطورات والأرقام وأهم الأخبار المرتبطة بفيروس كورونا حول العالم.

- وزارة الصحة الفلسطينية أكدت اكتشاف 6 حالات جديدة مصابة في الضفة الغربية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 97.

- السودان أعلن رصد إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لمواطنيْن قدما من الخارج.

- وزارة الصحة الإسرائيلية سجلت 425 إصابة جديدة ليصل إجمالي المصابين إلى 3460.

- في الهند ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 873، فيما سجلت 19 وفاة وتماثلت 78 للشفاء.

- العاصمة اليابانية طوكيو سجلت أكثر من 50 إصابة جديدة بالفيرس، في أكبر زيادة يومية بعدد الإصابات في المدينة.

- سلطنة عُمان أعلنت رصد 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المسجلة لديها إلى 152.

- في الكويت أعلن وزير الصحة شفاء 7 مرضى بكورونا مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 64.

- بنما أعلنت وفاة 5 حالات جديدة بالفيروس في البلاد ليصل المجموع إلى 14، كما رصدت 112 إصابة جديدة والإجمالي بات 786 حالة.

- في تايلاند تم تسجيل وفاة جديدة مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6 مقابل 1245 إصابة.

- الحصيلة في الصين لا تزال في اتجاه النزول بعد تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 54 حالة إصابة جديدة.