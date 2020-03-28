بينما تتسارع وتيرة الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، يزداد قلق العالم من الوباء الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص وحصد أرواح ما يزيد على 27 ألف شخص.
وفي هذا التقرير نستعرض آخر التطورات والأرقام وأهم الأخبار المرتبطة بفيروس كورونا حول العالم.
- وزارة الصحة الفلسطينية أكدت اكتشاف 6 حالات جديدة مصابة في الضفة الغربية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 97.
- السودان أعلن رصد إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لمواطنيْن قدما من الخارج.
- وزارة الصحة الإسرائيلية سجلت 425 إصابة جديدة ليصل إجمالي المصابين إلى 3460.
- في الهند ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 873، فيما سجلت 19 وفاة وتماثلت 78 للشفاء.
- العاصمة اليابانية طوكيو سجلت أكثر من 50 إصابة جديدة بالفيرس، في أكبر زيادة يومية بعدد الإصابات في المدينة.
- سلطنة عُمان أعلنت رصد 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المسجلة لديها إلى 152.
- في الكويت أعلن وزير الصحة شفاء 7 مرضى بكورونا مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 64.
- بنما أعلنت وفاة 5 حالات جديدة بالفيروس في البلاد ليصل المجموع إلى 14، كما رصدت 112 إصابة جديدة والإجمالي بات 786 حالة.
- في تايلاند تم تسجيل وفاة جديدة مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6 مقابل 1245 إصابة.
- الحصيلة في الصين لا تزال في اتجاه النزول بعد تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 54 حالة إصابة جديدة.