وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الملقب بـ"عدو البشرية"، الجمعة، حاجز النصف مليون، فيما فاقت الوفيات الـ25 ألفا.

في الصين، بؤرة الوباء الأولى، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي ، جميعها لوافدين من الخارج، علما بأن الصين سجلت في اليوم السابق 55 حالة.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ حتى الآن 81394 حالة، بينما جرى تسجيل 3 حالات وفاة إضافية لتبلغ محصلة الوفيات 3295 حالة.

وفي إيطاليا، قالت وكالة الحماية المدنية، إن البلاد سجلت 919 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية تشهدها إيطاليا منذ تفشي الفيروس هناك في 21 فبراير، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 9134 حالة.

وقد أعلن رئيس معهد الصحة في إيطاليا، سيلفيو بروسافيرو، أن البلاد لم تصل إلى "ذروة وباء كورونا" بعد.

رقم قياسي أميركي

وفي الولايات المتحدة، أظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وصل إلى 100040 حالة، وهو أكبر عدد إصابات في العالم، بينما أودى الفيروس بحياة 345 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو عدد قياسي يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 1475 وفاة.

وقد وجد الأطباء والممرضات في الولايات المتحدة أنفسهم في مواجهة ضغوط متزايدة بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بشكل كبير، مما اضطرهم لترشيد خدمات الرعايةالصحية في مواجهة العدد الهائل من المرضى.

أوروبا تحبس أنفاسها

وفي فرنسا قال رئيس اتحاد المستشفيات الفرنسية إن الزيادة الحادة في أعداد المرضى من شأنها أن تصل بمستشفيات باريس، وما حولها، إلى حد العجز عن استقبال المزيد في غضون 48 ساعة.

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 299 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1995، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة تمديد الإغلاق الوطني العام أسبوعين حتى 15 أبريل، على أقرب تقدير.

ومن لندن، تابع العالم نبأ إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفيروس كورونا، حيث دخل العزل الذاتي في مقر الحكومة في داونينغ ستريت، لكنه قال إنه سيواصل قيادة جهود الحكومة في مواجهة الانتشار المتسارع للوباء العالمي.

كما أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، على تويتر، إصابته بالفيروس، وقال إنه يعزل نفسه في منزله، ويعاني من أعراض متوسطة.

وأعلنت بريطانيا أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 759، وأن عدد المصابين ارتفع إلى 14579.

وعند "الجيران"، قالت وزارة الصحة في أيرلندا إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 2121 من 1819، وقد توفي 3 مصابين آخرين، مما رفع عدد المتوفين إلى 22.

وفي موسكو، أكد الكرملين اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا داخل إدارة الرئيس فلاديمير بوتن، وقالت الحكومة إن الإجراءات المطبقة في موسكو لمكافحة الفيروس، يتعين أن تمدد لسائر أنحاء البلاد.

وقالت السلطات الصحية الهولندية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 1172 حالة، أو 16 بالمئة، إلى 8603 حالات، إلى جانب 112 وفاة جديدة.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه إلى تطبيق "الحجر الصحي الطوعي" وعدم مغادرة منازلهم إلا من أجل التسوق أو للاحتياجات الأساسية بعدما قفز عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا بواقع الثلث في يوم واحد إلى 5698، وزاد عدد الوفيات إلى 92.

وقالت هيئة الصحة العامة السويسرية إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 197 حالة.

وأعلنت الحكومة السويدية أنها قررت حظر جميع التجمعات العامة، التي يزيد العدد في أي منها على 50 شخصا، من أجل وقف انتشار كورونا.

الشرق الأوسط

عربيا، سجل الأردن أول حالة وفاة بفيروس كورونا، لامرأة في الثمانينيات من عمرها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى 6 وفيات جديدة.

وكشف خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 536 حالة، و30 وفاة.

وفي الجزائر ذكر مكتب رئيس الوزراء الجزائري أنه تقرر مد حظر التجول إلى تسع ولايات أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا.

دول جديدة

وقد سجلت جنوب أفريقيا وهندوراس وفنزويلا ونيكاراغوا وأوزبكستان، أولى حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس على أراضيها. بينما سجلت سانت كيتس ونيفيس أولى الإصابات.

وأمرت الحكومة التايلاندية بإغلاق المزيد من المنشآت العامة، والشركات، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومددت الإغلاق القائم في البلاد إلى نهاية أبريل.

مأساة في البحر

وحتى في البحر فقد أعلنت الشركة المشغلة لسفينة زاندام السياحية، قبالة بنما، الجمعة أن 4 من الركاب توفوا على متنها، بينما يعاني عشرات من أعراض تشبه الإنفلونزا، منهم اثنان، على الأقل أصيبا بفيروس كورونا.

وقالت شركة هولاند أميركا في بيان "نؤكد أن 4 ضيوف كبار السن توفوا على متن زاندام".

وتقبع "زاندام" حاليا قبالة ساحل بنما، وهي تحمل 1243 مسافرا، فضلا عن طاقمها المكون من 586 شخصا، بينما يحمل 305 مسافرين الجنسية الأميركية، وفق ما أورد موقع "ميامي سي بي إس لوكال".