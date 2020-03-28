وتشكل الزيادة في عدد الوفيات قفزة بنسبة 18 بالمئة، وهي أقل من نسبة اليوم السابق.

ويشمل الإحصاء الحكومي اليومي من يتوفون في المستشفيات، لكن السلطات تقول إنها ستتمكن قريبا من جمع بيانات بشأن الوفيات في دور المسنين، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في الوفيات المسجلة.

وقال مدير وكالة الصحة جيروم سولومون إن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 32964، بزيادة 13 في المئة خلال 24 ساعة.

وذكر سولومون أن 3787 مصابا في حالة خطيرة، ويحتاجون إلى أجهزة الإعاشة، بارتفاع نسبته 12 في المئة، مقارنة مع أمس الخميس.