كما أعلن أردوغان تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، وقال إن مجالس لمكافحة الوباء سيتم تشكيلها في 30 مدينة كبرى في تركيا، لاتخاذ احتياطات إضافية إذا لزم الأمر.

واتخذ الرئيس التركي عدة قرارات، أبرزها إيقاف رحلات الطيران إلى كل دول العالم، بالإضافة لمنع تنقل المواطنين بين الولايات التركية، إلا بإذن من الوالي.

كما أعلن إغلاق الحدائق العامة والغابات والمنتزهات في عطلات نهاية الأسبوع، وتقليص عدد الموظفين العاملين في المؤسسات العامة والخاصة "للحد الأدنى".

كما قرر منع جلوس الركاب بمحاذاة بعضهم البعض في وسائل النقل، وفرض مسافة إجبارية بين الركاب.

وتقرر إخضاع الجنود الأتراك للحجر الصحي مدة 14 يوما، عند بدء مهامهم وعند الانتهاء منها.

وأعلن أردوغان عن تشكيل مجالس من الخبراء لكل محافظة، لتقرير الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع تفشي الوباء حسب ظروف كل محافظة.

وارتفع عدد الإصابات بكورونا في تركيا بشكل حاد الجمعة، حتى وصلت لـ5698 حالة، بينما سجلت 17 وفاة جديدة.