وقال قصر بكنغهام، إن الملكة إليزابيث التقت بوريس جونسون في الحادي عشر من مارس الجاري، مؤكدا أنها تتبع كل النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها.

جاء ذلك بعد أن أعلن جونسون إصابته بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، قائلا إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

وقال جونسون عبر فيديو على حسابه في موقع تويتر "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية".

وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت إن جونسون (55عاما) عانى من أعراض طفيفة يوم الخميس، وذلك بعد يوم من حضوره جلسة أسبوعية للرد على أسئلة النواب في مجلس العموم.

وقال المتحدث "تم إجراء فحص لرئيس الوزراء بشأن كورنا بناء على نصيحة شخصية من كبير المستشارين الطبيين بالحكومة البريطانية كريسويتي".

وأضاف المتحدث "أُجري الفحص في مقر رئيس الوزراء في داونينغ ستريت بواسطة عاملين في خدمة الصحة الوطنية وجاءت نتيجة الفحص إيجابية".