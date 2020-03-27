وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي إنه سيتحدث إلى الرئيس تشي جينبينغ الساعة التاسعة مساء (01:00 ت غ الجمعة).

ووفق تعداد أجرته جامعة جونز هوبكنز، تجاوزت الولايات المتحدة، مع 82404 إصابة، عدد الإصابات في الصين وإيطاليا.

لكن ترامب شكك في هذا الإحصاء، قائلاً "أنتم لا تعرفون ما هي الأرقام في الصين".

وكان الرئيس الأميركي قال في وقت سابق إنه "مستاء قليلا" من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد، متهما بكين "بعدم مشاركة معلومات مهمة بشأن الوباء".

وشدد ترامب، على أن السلطات الصينية "كان ينبغي أن تعلمنا"، مكررا عبارة "الفيروس الصيني" التي تزعج النظام الصيني بشدة.

كما هاجم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تعامل الصين مع تفشي كورونا، قائلا إن الحزب الصيني الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى.

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة "تضيع الوقت الثمين تماما"، الذي كسبته بكين في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة جينغ شوانغ، فى مؤتمر صحفي، إن واشنطن حاولت "تشويه سمعة الآخرين والبحث عن كبش فداء لتغيير مسؤولياتها".

وأضاف أن على الولايات المتحدة "التوقف عن تسييس الوباء، ووقف وصم وتشويه سمعة الصين والدول الأخرى".