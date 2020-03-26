وقال القصر الملكي، الخميس، إن ملك وملكة ماليزيا يخضعان للحجر الصحي، فيما نقل 7 من العاملين إلى المستشفى، الثلاثاء، وتحاول السلطات الصحية معرفة مصدر انتقال المرض.

وأضاف القصر أن الملك سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه وزوجته تونكو عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، خضعا للاختبار للكشف عن الفيروس وكانت النتائج سلبية.

وقال إن الزوجين الملكيين قررا الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما اعتبارا من الأربعاء، مع إجراء تطهير عميق في القصر.

ومددت ماليزيا، التي لديها 21 حالة وفاة وأعلى إجمالي حالات اصابة في جنوب شرق آسيا عند 1796، إغلاقها لمدة أسبوعين آخرين حتى 14 أبريل.