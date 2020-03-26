وقال مسؤول إيراني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن طهران بدأت تنفيذ حظر على السفر بين المدن الخميس، وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في الدولة التي تشهد أكبر تفش للوباء في منطقة الشرق الأوسط.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أشار، الأربعاء، إلى أن بلاده قد تواجه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت "رويترز".

وقال ربيعي، عقب تأكيد الرئيس حسن روحاني أنه سيتم تطبيق "إجراءات صعبة" على السكان قريبا، إنه "حركة السفر والخروج من المدن ستمنع".

وكان مسؤولون إيرانيون اشتكوا من أن العديد من المواطنين الإيرانيين تجاهلوا مناشدات البقاء في منازلهم وإلغاء خطط السفر لقضاء عطلة رأس السنة الفارسية، التي بدأت في 20 مارس الجاري.

وقال عضو المركز الوطني الإيراني لمكافحة فيروس كورونا حسين ذو الفقاري: "يجب على أولئك الذين سافروا لقضاء عطلة رأس السنة الفارسية العودة إلى مدنهم على الفور دون التوقف في أي مدينة أخرى في طريق عودتهم لديارهم".

وأضاف فائلا إنه "تم تمديد إغلاق الجامعات والمدارس وكذلك تعليق التجمعات"، مشيرا إلى أن منتهكي هذه الإجراءات سيواجهون عواقب قانونية.

ودعت السلطات الإيرانيين إلى تجنب الأماكن العامة والبقاء في منازلهم في حين تم إغلاق المدارس والجامعات والمراكز الثقافية والرياضية مؤقتا في جميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أنه وفقا لأحدث الإحصائيات، فقد تسبب الانتشار المتزايد للفيروس في إيران بوفاة 2077 شخصا حتى الآن وإصابة 27017 آخرين.