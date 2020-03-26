وفي هذا التقرير، نرصد أهم الأخبار وآخر الإحصاءات التي صدرت الخميس، المرتبطة بانتشار الفيروس، من مختلف أنحاء العالم.

- هيئة الطيران المدني في روسيا أعلنت تعليق كافة الرحلات بدءا من الجمعة لمنع تفشي الوباء في البلاد.

- وزير الصحة الكويتي أعلن شفاء 6 حالات جديدة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 49.

- تايلاند سجلت 111 إصابة جديدة مما يرفع عدد الإصابات إلى 1045.

- كوريا الجنوبية سجلت 104 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات إلى 9241 إصابة.

- مجلس الشيوخ الأميركي أقر بالإجماع مشروع قانون بتريليوني (ألفي مليار) دولار للاستجابة للكارثة، ويرسله إلى مجلس النواب.