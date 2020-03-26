وأكد ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية أزمة مواجهة كورونا أن حزمة التحفيز أمام الكونغرس هي الأكبر في تاريخ البلاد، مضيفا أنه "إذا اضطررنا للعودة إلى الكونغرس لمساعدات إضافية سوف نفعل".

وتابع: "مشكلتنا الأكبر هي نيويورك في مجال مكافحة كورونا. ينتظرنا الكثير من العمل لمكافحة هذا الوباء".

وشدد الرئيس الأميركي على إبقاء الشركات الأميركية قوية ومستمرة في العمل، موضحا "نركز حاليا على دعم الشركات الأميركية".

واعتبر ترامب أن تأجيل أولمبياد طوكيو كان قرارا صائبا من الحكومة اليابانية.

ألف وفاة بفيروس كورونا

وأحصيت أكثر من 70 ألف إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد رسميا، الأربعاء، في الولايات المتحدة بينها أكثر من 1000 وفاة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وفي التوقيت نفسه، الثلاثاء، أحصت الولايات المتحدة 600 وفاة بالفيروس، حيث سجلت غالبية الوفيات في نيويورك، البؤرة الجديدة للوباء.

وباتت الولايات المتحدة البلد الثالث الأكثر تضررا بكوفيد-19 بعد الصين وإيطاليا.