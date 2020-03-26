وذكرت الأسرة في بيان: "لقد تلقّينا مؤخراً معلومات من مسؤولين أميركيين دفعتهم، ودفعتنا نحن أيضاً، إلى استنتاج أن الزوج والأب الرائع توفي في إيران حيث كان رهن الاعتقال".

وإذ شدّدت الأسرة على أنّها لم تعلم متى أو كيف توفي ليفنسون، أوضحت أنّ وفاته حصلت قبل تفشّي وباء كوفيد-19 في إيران.

يذكر أن بوب ليفنسون مسجون في إيران منذ ما يقارب 13 عاما، بتهم تقول عنها السلطات الأميركية إنها باطلة.

ويوصف ليفنسون في الولايات المتحدة بأنه "الرهينة" المحتجز لأطول فترة في التاريخ الأميركي.