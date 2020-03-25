وتوفي نائب رئيس البعثة في سفارة بريطانيا بالعاصمة الهنغارية بودابست، ستيفن ديك، يوم الثلاثاء، متأثرا بمضاعفات الوباء.

وأعربت وزارة الخارجية البريطانية، عن تأثرها برحيل الديبلوماسي، قائلة إن زملاءة حزنوا كثيرا لوفاته المفجعة.

في غضون ذلك، قال والدا الراحل، ستيفن وكارول، إنه حلم دائما بأن يعمل في مجال الديبلوماسية ويمثل بلاده في الخارج.

وأضافت أنه كان ابنا ودودا، وطلبت من الناس أن تراعي خصوصية العائلية خلال هذه الفترة الحرجة بعد الفقدان "القاسي".

وأوردت العائلة، في بيان، أن الديبلوماسي الراحل كان، قيد حياته، إنسانا لطيفا وكريما ومرحا.

وفي بريطانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة بالفيروس، بينما وصل عدد الوفيات الناجمة عن المرض إلى 435.