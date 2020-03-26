وقال غوتيريش، في مداخلة عبر الفيديو، إن هذه الخطة "تهدف إلى السماح لنا بمكافحة الفيروس في الدول الأشد فقرا في العالم، وتلبية حاجات الأشخاص الأكثر ضعفا، وخصوصا النساء والأطفال والمسنين والمعوقين ومن يعانون أمراضا مزمنة".

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت، الثلاثاء، من تفشي فيروس كورونا بشكل عام يزيد على نحو متسارع للغاية، وتوقعت زيادة كبيرة في عدد الإصابات والوفيات عن معدلها الراهن.