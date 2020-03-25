وإيطاليا هي أكثر الدول الأوروبية المتضررة من وباء كورونا، ووصل عدد الوفيات إلى 6820، الثلاثاء، وهو الأعلى في العالم.

وتتوقع السلطات الصحية في سويسرا ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس، بعدما أعلنت مؤخرا عدم دقة الأرقام المعلنة، بسبب التفشي السريع والتزايد المتواصل في عدد الحالات.

ومقارنة بعدد السكان (8 ملايين) تعتبر سويسرا من البلدان الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، وقد بلغ عدد الوفيات 86 شخصا، بحسب المكتب الفدرالي للصحة العامة اليوم.

وقد أصدرت السلطات تعليمات لجميع السكان تطلب منهم التزام بيوتهم، خاصة كبار السن والمرضى، غير أن عدم التزام البعض قد يؤدي إلى المزيد من التشدد في تطبيق الإجراءات التي قد تصل إلى حظر التجول.