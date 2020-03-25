وأعلن وزير الصحة زويلي مخيزي الإحصاءات الجديدة على شاشة التلفزيون الحكومي وأشار إلى عدد من الحالات التي تثير القلق في مقاطعة فري ستيت بين الحاضرين في تجمع كنسي حيث تم الإبلاغ عن خمس حالات، جميعها كانت لأشخاص سافروا إلى الخارج مؤخرًا. وأعلنت جنوب أفريقيا بدء الإغلاق يوم الجمعة.

وتجاوز تعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا 2000 حالة، مع إعلان ليبيا اكتشاف حالتها الأولى. وإعلان 44 دولة من أصل 54 دولة اكتشاف إصابات بالفيروس.

وأصبحت الكونغو الدولة الأحدث التي تغلق حدودها، فيما أعلنت عن حالة الوفاة الثالثة.

وفي الوقت الذي ظهر فيه فيروس كورونا المتسجد في دول العالم ، تواجه الكونغو أيضًا تفشيا كبيرا لمرض الحصبة.