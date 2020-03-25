وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لمواجهة كورونا: "سنحاول هزيمة فيروس كورونا بحلول عيد الفصح الشهر القادم".

وأوضح أن فيروس كورونا يستهدف نحو 170 دولة، مشددا على أن الإدارة الأميركية ستواصل تقديم المعدات والأقنعة لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.

وأكد ترامب أن أزمة كورونا تظهر أهمية حماية حدودنا، مضيفا "نعمل لإصدار أكبر حزمة دعم مالي للأفراد والمؤسسات التي تضررت من كورونا".

وقال الرئيس الأميركي: "سنعمل على إعادة الزخم لاقتصادنا. سنظل قوة اقتصادية رائدة ونحن نحقق نصرا على فيروس كورونا".

وفي وقت سابق، حذر ترامب من أن الإغلاق العام في الولايات المتحدة والذي بدأ يتسبب بأزمة اقتصادية يمكن أن "يدمر" البلاد.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز: "يمكن أن ندمر بلدا إذا أغلقناه على هذا النحو، موضحا أنه سيعيد الأسبوع المقبل تقييم تداعيات الإغلاق الذي دعا البعض إلى تنفيذه لـ15 يوما.

واعتبر الرئيس الأميركي أن "انكماشا كبيرا" يمكن أن يفوق في عدد ضحاياه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مبديا أمله باستئناف النشاط الاقتصادي سريعا.

وأضاف "يمكن أن نخسر عددا معينا من الأشخاص بسبب الإنفلونزا. ولكن قد نخسر عددا أكبر إذا أغرقنا البلاد في انكماش كبير"، لافتا إلى إمكان حصول "آلاف عمليات الانتحار".