وقال رئيس الحكومة الهندية في خطاب متلفز إلى الأمة "اعتباراً من منتصف ليل اليوم (الثلاثاء)، ستدخل البلاد بأكملها في حالة عزل. لإنقاذ الهند، لإنقاذ كل مواطن، من أجلكم ومن أجل عائلاتكم".

وأضاف "إذا لم يتم احترام الـ21 يوماً، سيعود بلدكم وعائلاتكم 21 عاماً إلى الوراء".

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى احترام عدم الاختلاط والبقاء في المنازل. وقال "ليس هناك أي وسيلة أخرى لتجنب فيروس كورونا المستجد".

وقال للمواطنين "تذكروا أن خطوة واحدة خارج منازلكم يمكن أن تجلب فيروس كورونا المستجد الخطير إلى بيوتكم".

وسجلت الهند 519 إصابة مؤكدة بالفيروس و10 وفيات، بحسب الحصيلة الأخيرة الرسمية الصادرة مساء الثلاثاء.

ويعتبر الخبراء أن هذا العدد أقلّ بكثير من الواقع بسبب إجراء عدد قليل جداً من الفحوص في ثاني بلد أكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.