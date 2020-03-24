وأضاف جهانبور، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض ارتفع بواقع 1762 حالة، خلال نفس الفترة، ووصل إلى 24811 إصابة.

وفي سياق متصل، ذكر التلفزيون الرسمي، نقلا عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، أن نصف عدد الموظفين الحكوميين تقريبا يمكث في المنازل، في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال روحاني إنه تقرر أيضا تمديد الإفراج المؤقت عن بعض السجناء إلى 18 أبريل أو نحو ذلك لمكافحة انتشار الفيروس.

وكان روحاني قد قال، الاثنين، إنه ينبغي للولايات المتحدة رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدة إيران في احتواء تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن بلاده ليس لديها نية لقبول عرض واشنطن تقديم مساعدة إنسانية.

وأضاف روحاني، في خطاب تلفزيوني "الزعماء الأميركيون يكذبون...إذا كانوا يريدون مساعدة إيران، فما عليهم سوى رفع العقوبات...عندها سنتمكن من التعامل مع تفشي فيروس كورونا".

وعرضت واشنطن تقديم مساعدات إنسانية لإيران عدوها القديم. لكن المرشد الإيراني علي خامنئي رفض هذا العرض الأحد.

ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق النووي، وإعادتها فرض العقوبات التي أعاقت اقتصاد طهران.

وألقت السلطات الإيرانية باللوم على العقوبات الأميركية في عرقلة جهودها للحد من انتشار المرض، وحث روحاني الأميركيين علىدعوة حكومتهم إلى رفع العقوبات في الوقت الذي تكافح فيه إيران المرض.

وفي تغريدة، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين: "الولايات المتحدة لا تنصت. تعرقل المعركة العالمية ضد كوفيد-19. الحل الوحيد هو تحدي العقاب الأميركي الجماعي. ضرورة أخلاقية وعملية".