وحث سعيد غني السكان على اتباع سياسة التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بالمرض. وقال إنه لم تظهر عليه أعراض حتى الآن، وأنه عزل نفسه في منزله.

وجاءت تصريحات غني بعد أن فرضت السلطات الباكستانية إغلاقا من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.

وامتد الإغلاق إلى الشطر الباكستاني من كشمير، بعد تأكد إصابة شخص هناك بالمرض.

وباتت الطرق في أجزاء كثيرة من باكستان خاوية، حيث بدأت الشرطة وقوات الجيش إبعاد السكان عن الشوارع.