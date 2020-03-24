ورد ترامب على سؤال للصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كانت خضعت ميلانيا لاختبار الكشف عن الفيروس قائلا: "نعم إنها على ما يرام. والنتيجة سلبية".

وكان ترامب ونائبه مايك بنس قد خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضا.

ويأتي ذلك بعد إعلان رابطة مراسلي البيت الأبيض، الاثنين، أن من المشتبه إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا مما يثير تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب في غرفة واحدة.