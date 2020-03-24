وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة كورونا، أن الشركات الكبرى والصغرى الأميركية تضررت بشدة بسبب فيروس كورونا.

وأوضح أنه لن يسمح بأن يتحول فيروس كورونا إلى مشكلة اقتصادية طويلة الأمد، وأن هذا الفيروس سوف ينتهي انتشاره عاجلا أم آجلا.

وشدد ترامب على أن الوقت غير مناسب لتصفية الحسابات السياسية، مشيرا إلى أن النقاش مع الجمهوريين والديمقراطيين متواصل من أجل ميزانية مواجهة كورونا.

كما طالب الشعب الأميركي المحافظة على التباعد الاجتماعي، للحد من تفشي الفيروس.

قرار منع التلاعب

من جانب آخر، وقع الرئيس الأميركي قرارا يمنع التلاعب بأسعار المستلزمات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وفي إفادته اليومية في البيت الأبيض قال ترامب إن التجارب ستبدأ في ولاية نيويورك على عقارات طبية موجودة بالفعل لمعرفة امكانية استخدامها لمكافحة الوباء.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن معدل الوفيات في أميركا من جراء الفيروس يظل تحت الواحد بالمئة.

وذكرت مصادر طبية أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 42600، فيما أصدر حاكم ولاية وست فرجينيا أمرا ببقاء السكان في منازلهم.