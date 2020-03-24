وفي إطار هذا الاجراء الذي يسري ابتداء من مساء الاثنين، لن يسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم سوى في حالات محدودة جداً مثل شراء الاحتياجات الضرورية والتوجّه إلى العمل أو إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة مرة واحدة يومياً، وفق ما أوضح جونسون في كلمته إلى الأمة.

ويمنع التجمّع الذي يضمّ أكثر من شخصين، مع إغلاق كل متاجر بيع السلع غير الأساسية وأماكن العبادة.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هو التحدي الأكبر الذي يواجه بريطانيا منذ عقود، في إشارة إلى "العدو الخفي" الذي يضرب العالم.

وقال جونسون للبريطانيين: "إذا لم تلتزموا بالقوانين الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا فلدى الشرطة السلطة لتوقيع العقوبات عليكم".

وأضاف "نسعى لتقوية نظامنا الصحي ونبحث عن لقاح جديد".

ولفت إلى أن بريطانيا ستوقف حفلات الزواج وغيرها من التجمعات وستغلق المتاجر والملاعب لدفع المواطنين للالتزام بتعليمات البقاء في المنازل لتخفيف آثار فيروس كورونا.

وقال جونسون إن كل المتاجر التي تبيع سلعا غير ضرورية ستغلق وكذلك المكتبات ودور العبادة وستعلق الفعاليات الاجتماعية باستثناء الجنازات.