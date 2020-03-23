وقالت مراسلة "سكاي نيوز عربية" إنه جرى تسجيل 186 وفاة في فرنسا في يوم واحد، إضافة إلى 3176 حالة جديدة، مضيفة "الرقمان هما الأكبر منذ يداية الوباء".

وارتفعت بذلك حصيلة الوفيات في فرنسا جراء كورونا إلى 860 وفاة، إلى جانب إحصاء 19 ألفا و856 إصابة.

وإجمالا في أوروبا، أودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 10 آلاف شخص، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس، الاثنين.

وفي المحصلة، تم إحصاء 10 آلاف و58 وفاة في أوروبا، غالبيتها في إيطاليا ثم في إسبانيا وفرنسا.

وسجلت أيضا 184 ألفا و138 إصابة في أوروبا، التي تشهد انتشارا للفيروس هو الأسرع في العالم.