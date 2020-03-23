وأضاف أنطونيو غوتيريس: "حان الوقت لتعليق الصراعات المسلحة والتركيز معا على المعركة الحقيقية من أجل حياتنا"، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأكد أن الناس العالقين في الصراعات المسلحة، المستعرة في أنحاء العالم، "من بين الأكثر هشاشة"، موضحا أنهم الأكثر عرضة للمعاناة من خسائر فادحة بسبب "كوفيد-19".

وتابع حديثه من مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "حان الوقت لإسكات البنادق ووقف المدفعيات وإنهاء الغارات الجوية، وإقامة ممرات للمساعدات التي تنقذ حياة الناس".

واستطرد الأمين العام للأمم المتحدة، قائلا: "انهوا مرض الحرب وكافحوا المرض الذي يتفشى في عالمنا".