وسجلت الصين الثلاثاء سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و78 إصابة جديدة، غالبيتها العظمى لدى أشخاص وافدين من الخارج، في ارتفاع يخشى أن يكون مؤشرا على موجة تفشّ جديدة للوباء في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الصينية في بيان إن الوفيات السبع أحصيت جميعا في مدينة ووهان، المدينة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في ديسمبر.

وبحسب الوزارة فإن الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة بالفيروس (74 من أصل 78 إصابة) سجّلت لدى أشخاص التقطوا العدوى خارج البلاد وعادوا إليها مؤخرا.

وأحصت الصين رسميا أكثر من 80 ألف مصاب بالفيروس توفي منهم 3277، وقد أصبحت الثلاثاء ثاني أكثر دولة متضررة بالوباء بعد إيطاليا التي حصد فيها كوفيد-19 أرواح أكثر من 6 آلاف شخص.

وبعدما سيطرت الصين على تفشّي الوباء داخل البلاد باتت اليوم تخشى موجة تفشٍ جديدة مصدرها هذه المرة مصابون وافدون من الخارج، علما أن عدد الإصابات الوافدة إلى الصين حتى الثلاثاء بلغ 427 إصابة.

وفيما يلي أبرز وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" من مختلف دول العالم:

- أعلنت كوريا الجنوبية 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مواصلة الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة.

- تايلاند تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا، الثلاثاء، وأكدت 721 حالة إصابة بالفيروس.

- أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 28 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 143.

- تونس تعلن توقيف أكثر من 400 شخص أطلق سراح غالبيتهم وأبقي 30 منهم في الحجز، وذلك لمخالفتهم حظر التجول الليلي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

- قبرص تغلق شواطئها ومتنزهاتها أمام روادها وذلك في إطار تشديد القيود المفروضة على التنقّل والرامية إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في الجزيرة المتوسطية.

- السنغال تعلن حالة الطوارئ ابتداءً من ليل الاثنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

- تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في تركيا ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 37 شخصا.

- أعلنت الإمارات العربية المتحدة تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3 حالات.

- ذكرت وزارة الصحة السعودية أنه جرى تسجيل 51 حالة جديدة مصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن المملكة لم تسجل أي حالة وفاة.