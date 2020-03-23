وفيما يلي أبرز وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" من مختلف دول العالم:

- أحصيت أكثر من 350 ألف اصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشار الوباء، بحسب حصيلة لفرانس برس.

وسجل ما لا يقل عن 350 ألفا و142 إصابة و15873 وفاة في 174 بلدا ومنطقة.

- أكدت الحكومة الأردنية أن حظر التجول الذي دخل يومه الثالث في عموم مدن المملكة سيستمر "حتى إشعار آخر"، في وقت ارتفع فيه عدد الإصابات في البلاد إلى 127 حالة، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة.



- وزارة الصحة المغربية تقول إن عدد الاصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى 143 حالة.

- أثبت فحص مخبري أول خضعت له المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلوها من فيروس كورونا المستجد.

- فرض السودان حظر تجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا بدءا من غد الثلاثاء لتحجيم انتشار الفيروس.



- قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن وتيرة انتشار جائحة كورونا تتسارع، مشددا على أن استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج الفيروس قد ينعش "الآمال الكاذبة".

- أفادت أرقام رسمية باقتراب أعداد المصابين بكورونا في إيطاليا من 64 ألف حالة إصابة، مع ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 6078 شخصا.

- دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق نار فوري على مستوى العالم لمواجهة انتشار كورونا.

- أعلنت الإمارات العربية المتحدة تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3 حالات.

- أمر الرئيس التونسي قيس سعيد الجيش بالنزول إلى الشوارع لضمان تطبيق حظر التجول.

- ذكرت وزارة الصحة السعودية أنه جرى تسجيل 51 حالة جديدة مصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن المملكة لم تسجل أي حالة وفاة.

- أفادت رويترز بفرض حظر التجوال الكامل في شرق ليبيا لمدة 10 أيام بدءا من يوم الأربعاء.

- أعلنت الأوقاف السنية في البحرين تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها اعتبارا من صلاة المغرب اليوم.