ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت حتى اليوم 1812 حالة وفاة.

وأضاف أن عدد المصابين بكورونا في إيران وصل إلى 23049 حالة إصابة.

وتعد إيران بؤرة لتفشي فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وغربي آسيا.

ورغم الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات والمصابين، إلا أن طهران رفضت عرض الولايات المتحدة للمساعدة.

وفي هذا الصدد، قال المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب بثه التلفزيون، إن عرض الولايات المتحدة مساعدة إيران في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد "أمر غريب"، ووصف زعماء الولايات المتحدة بأنهم "دجالون".

وأضاف خامنئي: "عرض الأميركيون عدة مرات مساعدة إيران على احتواء الفيروس... أنتم متهمون بإيجاد هذا الفيروس. لا أعلم إن كان الأمر صحيحا لكن من الغريب أنكم ترغبون في مساعدة إيران".