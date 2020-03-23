وكان عدد الإصابات المؤكدة أمس 18610 إلى جانب 55 وفاة.

وحذر المعهد، الأحد، من أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح، نظرا لأن بعض السلطات المحلية لم تسلم بياناتها في مطلع الأسبوع.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد توقعت في وقت سابقأن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء "كوفيد 19".

وباتت إيطاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ العدد حتى الآن 5500 حالة.