ومن بين الحالات الجديدة الـ39 التي أبلغ عنها، توجد 10 حالات في شنغهاي ومثلها في بكين.

وبحسب الأرقام الرسمية، سجلت أيضا 9 وفيات جراء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان بؤرة كورونا.

وتحاول الصين التي ظهر فيها الفيروس في ديسمبر، بشكل رئيسي تفادي عودة وباء "كوفيد 19" إلى أراضيها عبر الخارج.

ويفرض على كل وافد إلى الصين من أي بلد، حجرا صحيا لمدة 14 يوما.

وبدأت الحياة تعود تدريجا إلى طبيعتها في مقاطعة خوبي ومدينة ووهان.

وباشرت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، فيما يتسابق علماء العالم على العثور على طريقة للتغلب على الفيروس القاتل.