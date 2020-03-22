وأفادت أحدث بيانات صحية متاحة بإسبانيا بارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى 1720، والإصابات إلى 28572.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن عدد الوفيات ارتفع، الأحد، من 1326 المسجلة السبت، وعدد الإصابات من 24926.

والسبت، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية تسير على خطى إيطاليا، من حيث عدد وفيات كورونا.

وتوقعت المنظمة الدولية أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء "كوفيد 19".

من جانبها، قالت الحكومة الإسبانية إنها ستفعل كل ما هو لازم لمكافحة جائحة كورونا، وحذرت من أن "الأسوأ لم يأت بعد".

والعاصمة مدريد هي المنطقة الأكثر تأثرا، وتوجد فيها أكثر من 6777 إصابة، أي 40 في المئة من إجمالي الحالات في البلاد.

وتشهد إسبانيا منذ السبت، إغلاقا تاما في محاولة لاحتواء انتشار كورونا. ولا يسمح للناس بالخروج إلا للذهاب إلى العمل وشراء الطعام والأدوية والاعتناء بالأشخاص المتقدمين في السن.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ السبت الماضي، واتخذت إجراءات صارمة لإبقاء السكان في منازلهم.