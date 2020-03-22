لكن الحكومة الإسكتلندية أصدرت تحذيرا بشأن السفر إلى المناطق الريفية، موجهة انتقادات لهذا السلوك وواصفة إياه بغير المسؤول، حيث يضغط ذلك على الموارد المحدودة لسكان هذه المناطق.

وأشارت الحكومة، وفقا لـ"سكاي نيوز"، إلى أن أعدادا كبيرة من البريطانيين ممن يمتلكون منازل إضافية توجهوا إلى تلك المناطق في الأيام الأخيرة.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة الريفية في الحكومة الإسكتلندية فيرغوس إيوينغ: "هذا السلوك متهور وغير مسؤول من بعض الأشخاص الذين يسافرون إلى المرتفعات والجزر الإسكتلندية. يجب أن يتوقف هذا الأمر وعلى الفور".

وأضاف: "يجب ألا يسافر الناس إلى المجتمعات السكنية في مناطق الريف أوالجزر. إنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر".

وأشار الوزير إلى أن التكالب على التسوق من المحال التجارية سيكون له تأثير مدمر على سبل العيش في تلك المناطق، وسيزيد من الضغوط غير المرغوب بها على قطاع الخدمات الصحية في المجتمعات الريفية.

وجنوبا في إنجلترا، طلبت الحكومة من الزوار والسياح الابتعاد عن أماكن التجمعات كالشواطئ ومناطق العطلات، لوقف انتشار فيروس كورونا لكي لا يتسبب ذلك بمزيد من العبء على المرافق الصحية في البلدات الصغيرة.

ولفتت شرطة مقاطعة كمبريا، شمالي غرب إنجلترا، إلى إن منطقة ليك ديستركت كانت من بين الأماكن التي شهدت تدفقا غير مسبوقا للزوار، مطالبة الأشخاص الذين لا يقطنون هناك الابتعاد عن المنطقة.

وأضافت الشرطة في بيان: "إعلان حالة الطوارئ بإغلاق المدارس والأعمال ليس مبررا للناس للخروج للتنزه وقضاء العطلة".

يذكر أن الحكومة أغلقت شاطئ "وسيت ويترينغ" في مدينة تشيتشيستر جنوبي إنجلترا، بعد أن فاق عدد الزوار يوم السبت التوقعات بشكل منقطع النظير، حيث أكد مواطنون محليون ومالكو عقارات أنهم شهدوا حركة غير مسبوقة و"غير مقبولة" في مجتمعاتهم المحلية.

وفي كورنوال جنوبي غرب إنجلترا، طلب مجلس السياحة من الأشخاص الذين لا يعيشون في تلك المناطق أن يؤجلوا زياراتهم إلى هذه الأماكن.

وقال المجلس في بيان: "ندعو أي شخص يرغب في السفر إلى كورنوال في الأيام والأسابيع المقبلة إعادة النظر في تلك الخطوة، والتفكير بعناية في الآثار المترتبة على الخروج من محيطهم الاجتماعي وعدم قدرتهم على العودة بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأضاف البيان: "المتاجر الكبرى تواجه نفس الضغوط في كل البلدات كما هي في أي مكان آخر، ويجب الأخذ بعين الاعتبار الضغوط الإضافية على الخدمات العامة في المناطق الريفية الذي يمكن أن يسببه السفر إلى تلك المناطق".

تأتي التحذيرات بعد أن أمر رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بإغلاق المدارس والحانات والمطاعم والمسارح وأماكن الترفيه الأخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة، في إطار الإجراءات الرسمية لمحاولة لوقف انتشار وباء كورونا، الذي أصاب أكثر من 5 آلاف شخص وأدى إلى وفاة ما يزيد على 230 في البلاد.