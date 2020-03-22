وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 1685 بعد وفاة 129 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف: "هناك 1028 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 21638، فيما تعافى 7913 شخصا".

وتعد إيران بؤرة لتفشي فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وغربي آسيا.

من جانب آخر، قال المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب بثه التلفزيون، إن عرض الولايات المتحدة مساعدة إيران في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد "أمر غريب"، ووصف زعماء الولايات المتحدة بأنهم "دجالون".

وعلى الرغم من التوتر الشديد بين الدولتين منذ فترة طويلة، عرضت واشنطن مساعدات إنسانية على إيران في وقت تواجه فيه صعوبات للتغلب على انتشار المرض.

وأضاف خامنئي: "عرض الأميركيون عدة مرات مساعدة إيران على احتواء الفيروس... أنتم متهمون بإيجاد هذا الفيروس. لا أعلم إن كان الأمر صحيحا لكن من الغريب أنكم ترغبون في مساعدة إيران".