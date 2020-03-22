وتخطى عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 300 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى نحو 13 ألف حالة وفاة، ووصل عدد حالات الشفاء إلى نحو 95 ألفا.

وفيما يلي أبرز المستجدات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد:

- في إيطاليا، البلد الأوروبي الأكثر تأثرا بالفيروس، تخطّت حصيلة الوفيات خمسة آلاف شخص، 800 منهم قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في حصيلة يومية غير مسبوقة في البلاد. علما أن أول وفاة بالفيروس على الأراضي الإيطالية سجّلت قبل شهر.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ليل السبت الأحد وقف "كلّ الأنشطة الإنتاجيّة" التي لا تُعتبر ضروريّة بالنسبة إلى تأمين السلع الأساسيّة للسكّان.

- وقال الكرملين السبت إن روسيا سترسل اختصاصيين وتجهيزات إلى إيطاليا لمساعدتها في التصدي لكورونا.

- قالت الحكومة الإسبانية يوم السبت إنها ستفعل كل ما هو لازم لمكافحة جائحة كورونا وحذرت من أن"الأسوأ لم يأت بعد"، وذلك بعد تجاوز عدد حالات الوفاة في البلاد 1300 حالة ووصول عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى ما يقرب من 25 ألف حالة .

- تعتزم حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المصادقة الإثنين على خطة مساعدة اقتصادية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، متخلية من أجل ذلك عن قواعدها المالية الصارمة، وذلك في إطار مواجهة آثار الفيروس.

- صادقت المفوضية الأوروبية السبت على الخطة الفرنسية التي تؤمن قروضا مصرفية للشركات المتضررة من فيروس كورونا المستجد وتصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار يورو.

- أعلنت الهند فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة اليوم الأحد، من أجل الحد من فيروس كورونا الذي ينتشربشكل سريع في البلاد، حيث تم حتى الآن تسجيل 315 حالة إصابة بالمرض.

- اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت أنّ تصدي الحكومة لتفشي وباء كورونا المستجد سيؤدي إلى تغييرات مهمة في غضون 15 يوماً، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية إلى 1556.

-في الولايات المتحدة، طلبت السلطات في كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وإلينوي من سكانها ملازمة منازلهم لمحاولة الحد من تفشي فيروس كورونا، كما قرّرت إغلاق متاجر السلع غير الأساسية مساء، فيما اكتفت ولايات أخرى بالطلب من سكانها تجنّب التجّمعات.

-قرّرت الإمارات السبت إغلاق شواطئها، للحدّ من انتشار فيروس كورونا، بينما فرضت الكويت حظرَ تجوّلٍ جزئيًا

- في لبنان، أعلنت الحكومة السبت تكليف القوى الأمنية كافة التشدّد في تنفيذ خطط صارمة لمنع الناس من الخروج من منازلهم، في حلقة جديدة من الاجراءات المتخذة للحدّ من انتشار الفيروس.

-أعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد تسجيل أول إصابتين بالفيروس. ويرى خبراء أن إصابة أي شخص داخل غزة بالفيروس سيفضي إلى انتشاره سريعا نظرا إلى الاكتظاظ السكاني الشديد.

-من جهتها، أعلنت الحكومة التونسية مساء السبت عن خطة مساعدات قيمتها 2,5 مليار دينار (850 مليون دولار) تم تخصيصها للمؤسسات والأفراد بهدف مواجهة تأثيرات كورونا، في وقت يدخل الحجر الصحي العام في تونس حيز التنفيذ صباح الأحد.

- فرضت تركيا السبت العزل المنزلي على المسنّين الذين تتخطى أعمارهم 65 عاما وعلى من يعانون أمراضا مزمنة، بهدف الحد من تفشي كورونا على أراضيها.

- أعلن حاكم ساو باولو جواو دوريا، السبت/ دخول هذه الولاية البرازيلية الأكثر تأثراً بفيروس كورونا المستجد، في حجرٍ صحّي عامّ لمدّة 15 يوماً بدءاً من الثلاثاء.

- أغلقت السلطات الأسترالية السبت شاطئ بوندي في سيدني أمام رواده في محاولة منها لاحتواء فيروس كورونا الذي تخطّت حصيلة المصابين به في أستراليا ألف شخص.