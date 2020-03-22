وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 277 حالة ليصل الإجمالي إلى 947، مضيفا أنه تم إجراء 2953 فحصا في المجمل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال "نحذر المسنين، مخاطر الوفاة تزداد مع التقدم في السن".

وعلقت تركيا في وقت سابق الرحلات الجوية مع 46 دولة أخرى وحظرت النزهات الخلوية وحفلات الشواء مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس فيها إلى مثليه تقريبا على نحو يومي في غضون أسبوع.

وكانت أنقرة علقت الطيران مع 22 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي والحانات ومنعت صلاة الجماعة وأرجأت المباريات الرياضية إلى أجل غير مسمى.

وينطبق حظر الطيران الجديد على كندا والشطر الشمالي لجزيرة قبرص.