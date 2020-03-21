وأضافت الهيئة في بيان "قررت حكومة باكستان تعليق عمليات كل رحلات الركاب الدولية والرحلات المستأجرة والخاصة إلى باكستان اعتبارا من 21 مارس 20:20 (الساعة 2000 بالتوقيت المحلي) إلى الرابع من أبريل (الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي)".

واستثنت باكستان من قرار هيئة الطيران المدني رحلات الشحن والرحلات الدبلوماسية.

وكانت السلطان الباكستانية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستغلق كل الحدود البرية وستحد من الرحلات الجوية الدولية لمدة 15 يوما لوقف انتشار فيروس كورونا.

ولباكستان حدود مع الصين وإيران، وهما من أشد البلدان تضررا بالفيروس. وسجلت السلطات الصحية في البلاد، ثلاث وفيات بسبب كورونا و481 حالة إصابة مؤكد.