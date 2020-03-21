وقال معهد أثينا للجيوديناميكية إن الزلزال وقع في الساعة 2:49 صباحا بالتوقيت المحلي (0049 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على بعد 11 كيلومترًا من بلدة بارغا الساحلية الغربية، و316 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من العاصمة، أثينا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال دفع الناس للركض إلى الشارع، في حين أفيد أن العديد من المنازل القديمة وغير المأهولة قد انهارت في قرية كانالاكي المجاورة.

كما تم الإبلاغ عن أضرار أقل حدة في المنازل الجديدة، مع سقوط نوافذ وأجزاء من الجدران.

تقع اليونان في منطقة شديدة النشاط الزلزالي وتعاني من مئات الزلازل كل عام. الغالبية العظمى تكون صغيرة ولا تسبب ضررا أو إصابات.