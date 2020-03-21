وقالت كيتي ميلر المتحدثة باسم بنس: "لا الرئيس ترامب ولا نائب الرئيس بنس كانا على اتصال وثيق به".

وبنس مكلّف من الرئيس الأميركي بتنسيق مكافحة الوباء في الولايات المتحدة.

وصار عدد من محيط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قيد الحجر الصحي بعد احتكاكهم بمصابين بالفيروس.

وبعدما رفض على مدى أيام إجراء فحص كورونا المستجد، أعلن ترامب، السبت الماضي، أنه خضع للفحص الذي جاءت نتيجته سلبية.

أكثر من 11 ألف وفاة في العالم

وتوفي 11.129 شخصا على الأقل بوباء كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشاره، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية.

وأحصيت 256.296 إصابة في 163 بلدا ومنطقة منذ بدء انتشار الوباء، ولا يعكس هذا الرقم الواقع بشكل كامل، إذ صار عدد كبير من الدول يقتصر على إحصاء الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفيات.

والدول الأكثر تضررا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هي إيطاليا (627 وفاة) وإسبانيا (235) وإيران (149).

وصارت الحصيلة الإجمالية في إيطاليا، التي سجلت أول وفاة بفيروس كورونا المستجد بداية فبراير، 4032 وفاة و47021 إصابة. وسجلت شبه الجزيرة الجمعة 5986 إصابة جديدة مع تعافي 5129 مصابا.

والدولة الأكثر تضررا بعد إيطاليا والصين هي إيران بـ1433 وفاة و19644 إصابة، وإسبانيا بـ1002 وفاة و19980 إصابة، وفرنسا بـ450 وفاة بين 12612 اصابة، والولايات المتحدة بـ205 وفيات بين 14250 إصابة.