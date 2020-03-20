وقال دونالد ترامب في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا، إن بلاده تعاني من مشكلة الهجرة غير الشرعية منذ عقود، معتبرا أن الأمر الآن "أصبح أكثر خطورة، خاصة أن فيروس كورونا يشكل خطرا على المهاجرين وعلى كل الأشخاص الذين لا يتم إجراء فحوص لهم".

وأضاف أن "دخول المهاجرين الآن إلى الولايات المتحدة في ظل فيروس كورونا يهدد أمنها القومي"، مشددا على عزمه على عدم وقوع ذلك.

وشدد ترامب على أن "واشنطن تعمل مع المكسيك لإيقاف التنقل غير الضروري عبر حدودهما المشتركة".

ولطالما اتخذ الرئيس الأميركي، موقفا متشددا حيال الهجرة غير الشرعية القادمة إلى الولايات المتحدة، خاصة من الحدود الجنوبية، ووضعها في مقدمة أولوياته.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بوبيو، في المؤتمر الصحفي نفسه إن إغلاق الحدود مع كندا سيدخل حيز التنفيذ، الجمعة.

وفي إجراءات أخرى لمعالجة تداعيات فيروس كورونا، قال ترامب إنه طلب اتخاذ تدابير بشأن تسديد أقساط الطلبة لمدة 60 يوما دون فوائد.

وأضاف أن وزارة الخزانة حددت موعد 15 يونيو لعودة الحياة إلى طبيعتها في الولايات، حيث لن يكون هناك فوائد حتى ذلك التاريخ، مشيرا إلى أنه يدرس منح الموظفين إجازات مدفوعة في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

كما أعرب عن دعمه لحاكم ولاية كاليفورنيا، الذي طلب فرض إغلاق تام في الولاية لمواجهة فيروس كورونا، لكن ترامب شدد في الوقت نفسه على أن الإغلاق الفدرالي ليس ضروريا، مؤكدا أنه لا يفكر في الأمر.

جاء ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام أميركية بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 15 ألفا و600، فيما وصل عدد الوفيات إلى 197.

وارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك إلى 7102، من بينها 4408 في مدينة نيويورك.