وأضاف نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 19644 حالة بعد تسجيل 1237 إصابة جديدة.

وأعلن الخميس في إيران عزم المرشد علي خامنئي إصدار عفو عن 10 آلاف سجين إضافي، الجمعة، من بينهم سجناء سياسيون، بمناسبة العام الإيراني الجديد، لكن ذلك يأتي فيما يبدو لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي للتلفزيون الرسمي: "الذين سيتم العفو عنهم لن يعودوا إلى السجن. تقريبا نصف السجناء في قضايا تتعلق بالأمن سيتم العفو عنهم أيضا".

وكان إسماعيلي قد أعلن الثلاثاء أن إيران أفرجت مؤقتا عن نحو 85 ألف شخص، ومن بينهم سجناء سياسيون، في إطار إجراءات مواجهة وباء كورونا.